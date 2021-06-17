تنمية مهارات المرأة بمركز باريس في الوادي الجديد

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أكد كمال ابراهيم، رئيس مركز باريس بالوادى الجديد، ان مركز تنمية مهارات المرأة بمدينة باريس نفذ سلسلة من الدورات التدريبية المجانية للحاسب الآلي للسيدات من أبناء المركز والقرى والتوابع.

وقال إنه تم تنظيم الدورات على مدار الأسبوع الجاري، مع منح المتدربين الشهادات الخاصة بالحصول على الدورة، التي تضمنت التعريف ببرنامج العروض التقديمية، برنامج البوربوينت وتطبيقاته التعليمية والمؤسسية، وذلك حرصًا على نشر الوعى التكنولوجي وتنمية الشعور بالمسئولية تجاه الوطن وما يقدم من خدمات تضمنت تطبيقات العمل على البرنامج لعدد من المشروعات التنموية القومية.