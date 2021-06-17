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14 منتخباً عربياً يتنافسون لحصد سبع بطاقات مؤهلة إلى بطولة كأس العرب FIFA.. تعرف عليها

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14 منتخباً عربياً يتنافسون لحصد سبع بطاقات مؤهلة إلى بطولة كأس العرب FIFA.. تعرف عليها 14 منتخباً عربياً يتنافسون لحصد سبع بطاقات مؤهلة إلى بطولة كأس العرب FIFA.. تعرف عليها

14 منتخباً عربياً يتنافسون لحصد سبع بطاقات مؤهلة إلى بطولة كأس العرب FIFA.. تعرف عليها

يواصل 14 منتخباً عربياً الاستعداد لخوض منافسات التصفيات التأهيلية لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™️ بالدوحة في الفترة من 19 إلى 25 يونيو الجاري.

وتشهد التصفيات سبع مواجهات فاصلة تحدد نتائجها ملامح جميع المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر في الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل.

وتأهَّلت تسعة منتخبات مباشرةً للبطولة بعد أن تصدَّرت قائمة المنتخبات العربية في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وتضم قطر، البلد المضيف، وتونس والجزائر والمغرب ومصر والمملكة العربية والعراق والإمارات العربية المتحدة وسوريا، ويتبقى 7 منتخبات تحددها نتائج مباريات التصفيات.


وتُقام المواجهات السبع على ملعبي خليفة الدولي المونديالي وجاسم بن حمد بنادي السد في تمام الثامنة مساء بتوقيت الدوحة. وتتوفر تذاكر المباريات حالياً على موقع الاتحاد القطري لكرة القدم: tickets.qfa.qa، ويشترط لحضور المباريات الحصول على جرعتيّ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أو التعافي من الإصابة بالفيروس خلال الأشهر التسعة الأخيرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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