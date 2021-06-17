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شرطة الرياض تطيح بمقيميْن سرقا قواطع كهربائية وكابلات نحاسية

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شرطة الرياض تطيح بمقيميْن سرقا قواطع كهربائية وكابلات نحاسية شرطة الرياض تطيح بمقيميْن سرقا قواطع كهربائية وكابلات نحاسية
باستخدام مركبات مسروقة.. وقيمة المسروقات 738.400 ريال

شرطة الرياض تطيح بمقيميْن سرقا قواطع كهربائية وكابلات نحاسية

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مقيمين من الجنسية الهندية وآخر من الجنسية السريلانكية، في العقد الخامس من العمر، ارتكبوا 41 جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وذكر المتحدث أن الجرائم تمثلت في سرقة قواطع كهربائية وكابلات نحاسية من مواقع متفرقة بمدينة الرياض، باستخدام مركبات مسروقة، حيث بلغت قيمة المسروقات 738.400 ريال.

وأضاف: تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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