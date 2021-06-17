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ما حقيقة تغيير جدول امتحانات الثانوية العامة؟.. وزير التربية والتعليم يحسم الجدل
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:12 مساءً
الكيك بوكسينج يعلن فتح باب التقدم للمتطوعين لتنظيم البطولة الإفريقية للسامبو
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:11 مساءً
أروابارينا يتمنى التوفيق لتاكيس جونياس
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:11 مساءً
إبهاب جلال يحصل على 2 مليون جنيه حال إنهاء الإسماعيلي الدوري بالمربع الذهبي
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:11 مساءً
رئيس الوزراء يتفقد مجمع محاكم مصر الجديدة بعد التطوير
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:11 مساءً
الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مُسيرة للحوثيين غرب مأرب
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:11 مساءً
تنسيقية شباب الأحزاب تحيي ذكرى 30 يونيو على «كلوب هاوس»
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:11 مساءً
«زراعة البرلمان» تؤيد مشروع قانون «اقتناء الكلاب والحيوانات الخطرة»
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:11 مساءً
جونياس أمام الأهلي ..هزائم متتالية وحديث عن العدالة
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:11 مساءً
إنجلترا تتفوق على ألمانيا بهدفين وتدفع بها خارج كأس الأمم الأوروبية
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:11 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الحرارة تداهم بايدن أثناء مؤتمره الصحفي في جنيف بعد لقاء بوتين
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 17 يونيو 2021 01:14 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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