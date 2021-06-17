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رئيس جامعة كفرالشيخ يطمئن على سير الامتحانات

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رئيس جامعة كفرالشيخ يطمئن على سير الامتحانات رئيس جامعة كفرالشيخ يطمئن على سير الامتحانات

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واصل الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ اليوم الخميس، جولاته التفقدية للاطمئنان على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020- 2021 في كلية الذكاء الاصطناعي، للوقوف على انتظام اللجان وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

واطلع رئيس الجامعة على انتظام سير الامتحانات والتدابير الخاصة براحة الطلاب بما يضمن توفير وسائل الراحة لأداء امتحاناتهم من حيث توفير الإضاءة والتهوية المناسبة في اللجان وتواجد الأساتذة متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.

واستطلع د. دسوقي آراء الطلاب حول مراعاة توزيع الأسئلة على الوقت المخصص للامتحان، وتنوعها لقياس مستوى الفهم.

وأكد رئيس الجامعة ضرورة توفير الهدوء ليتمكن الطلاب للوصول لأعلى درجات التركيز لأداء الامتحانات، وتمنى لهم التوفيق والسداد.

وشدد على ضرورة التزام الطلاب والملاحظين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار المستجد.

رافق رئيس الجامعة الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على كلية الذكاء الإصطناعي والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب

المصرى اليوم

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