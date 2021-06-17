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الانتهاء من بناء الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية: استغرق 800 يوم عمل

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الانتهاء من بناء الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية: استغرق 800 يوم عمل الانتهاء من بناء الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية: استغرق 800 يوم عمل

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أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، الخميس، الانتهاء من كامل الأعمال الخرسانية للبرج الأيقونى الأعلى في إفريقيا بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك خلال احتفال نظمته الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية «CSCEC» المسؤولة عن أعمال تشييد الأبراج بالمنطقة الأعمال المركزية، الخميس، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية وخالد عباس نائب وزير الاسكان وعدد من المسؤولين بوزارة الاسكان وشركة دار الهندسة والشركة الصينية.

ويقام البرج الايقونى على ٧٨ طابقا بارتفاع ٣٧٨ متر بمساحة بنائية ٢٦٨ الف متر مربع باستثمارات ٣ مليارات دولار، حيث شارك المسؤلون خلال الاحتفال بصب آخر متر خرسانة في البرج.

قالت الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية انها بدات حاليا الاعمال الميكانيكية والكهربائية التشطيبات مؤكدة أن البرج يعد شاهدا على العلاقات القوية والاستراتيجية بين والصين.

وقال احمد البنا مدير مشروع البرج، إن المشروع استهلك اكثر من ٨٠٠ يوم عمل مستمر دون اجازات أو راحات للوصول لمثل هذا الانجاز لافتا إلى ان اعمال الخرسانات تم على اربعة مراحل، وأن المشروع استهلك ٧٥ ألف متر مكعب من الخرسانة.

المصرى اليوم

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