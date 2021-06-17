دينا الشربيني : أسعدتني ردود الأفعال عن «ثانية واحدة»..وإضحاك الجمهور مهمة ليست سهلة

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تجدد الفنانة دينا الشربيني في الشخصيات التي تقدمها بين السينما والتليفزيون، لتنافس منذ موسم عيد الفطر وحتى الآن بفيلمها «ثانية واحدة» مع الفنان مصطفى خاطر، لتقدم جرعة كوميدية مع مواقف محرجة في إطار اجتماعي عائلي ساخر وتقدم الكوميديا لأول مرة، بعد نجاحها دراميًا بأكثر من عمل.

دينا الشربيني قالت في تصريحات لـ«المصري اليوم» عن الفيلم: «أحببت العمل في الفيلم كونه مختلف عن السائد، وأيضًا عن الشخصيات التي قدمتها من قبل، واستمتعت بشدة في تقديم العمل الكوميدي، والذي يعتبر تحديًا بالنسبة لي، تابعت السوشال ميديا ورأي الجمهور، وأسعدتني ردود الأفعال، فمهمة إضحاك الجمهور ليست سهلة، ولكن اكتملت في هذا الفيلم بسبب السيناريو والإخراج السلس، والإنتاج المتميز للسبكي، وبالطبع النجم مصطفى خاطر أحد أشهر نجوم الكوميديا في الوقت الحالي».

ويتناول الفيلم قصة فتاة تعيش مع رجل ناضج بعقل طفل صغير، ومعها تحدث الكثير من المواقف الكوميديا.

ومؤخرًا نافست دينا الشربيني في موسم رمضان الماضي بمسلسل «قصر النيل»، والذي اختلف عن الدراما التي قدمتها في الأعوام السابقة، حتى اعتمد على الإثارة والتشويق ومحاولة لحل ألغاز قضايا متفرقة، لتكرر نجاحها للموسم الثالث على التوالي بعد مسلسلي «لعبة النسيان» و«زي الشمس».

وتنتظر دينا عرض فيلمها الجديد «البعض لايذهب للمأذون مرتين» الذي يجمعها بالفنان كريم عبدالعزيز ويجري عرضه خلال الفترة المقبلة.