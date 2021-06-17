«حماية المنافسة»: مجلس النواب أوصى بمنح الجهاز مساحة أكبر من الاستقلالية في العمل 

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قال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنات الهيئات العامة والأجهزة الاقتصادية بما فيها جهاز حماية المنافسة يمنحه مزيدًا من الاستقلالية والدعم ، ما يسهم بشكل إيجابي في قيام الجهاز بدوره المنوط به وفقًا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005، وأداؤه بشكل أكثر فاعلية.

وأضاف أن مجلس النواب قد أوصى بمنح الجهاز مساحة أكبر من الاستقلالية في العمل، وزيادة عدد العاملين بالجهاز من ذوي الكفاءات والخبرة النادرة، وبأهمية التوسع في المناهج الدراسية التي تدرس قانون حماية المنافسة في الكليات والجامعات المصرية.

وقال ممتاز إن الجهاز من خلال استراتيجيته الحالية يعمل على إنفاذ قانون حماية المنافسة، وتعزيز السياسات والتشريعات التي تدعم حرية المنافسة وتضمن الحياد التنافسي، ورفع ثقافة المنافسة في المجتمع وتعزيزها، وهو ما يتطلب مزيدًا من الكوادر المؤهلة في هذا المجال وتنمية قدرات الجهاز البشرية والمؤسسية، خاصة في ظل حرص الدولة على تفعيل دور الجهاز وتمكينه من أداء عمله لما له من أهمية في توفير المناخ التنافسي اللازم، والعمل على إزالة عوائق دخول الأسواق والخروج منها، وفتح الأسواق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير الحماية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفي إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة الخاصة بتوطيد القدرة التنافسية الاقتصادية.