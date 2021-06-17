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مدبولي يتفقد إحدى سيارات البريد المتنقلة: نسعى لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس؛ بمقر مجلس الوزراء، إحدى سيارات البريد المصري المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية للعمل كمكتب بريد متنقل، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أركان شهاب أحمد، وزير الاتصالات بجمهورية العراق الذي يزور حاليًا، والدكتور شريف محمد فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عمرو طلعت حول خطة الوزارة للتوسع في منافذ البريد المصري، وذلك من خلال نشر الأكشاك البريدية، وتوفير مكاتب بريد متنقلة مزودة بماكينة صراف آلى، لاستخدامها في أوقات الذروة لتخفيف الازدحام على مكاتب البريد، لاسيما في أوقات صرف المعاشات، وذلك من أجل الوصول إلى كل المواطنين في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

ولفت وزير الاتصالات إلى أن جميع السيارات التابعة للبريد المصري، والمجهزة للعمل كمكاتب بريد متنقلة محلية الصنع 100%، مضيفًا أنه من المقرر زيادة عدد تلك المكاتب المتنقلة لتصل إلى 100 سيارة بنهاية العام الجارى، تغطى جميع أنحاء الجمهورية.

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إلى أنه تم مؤخرًا تدعيم أسطول مكاتب البريد المتنقلة بعدد 5 سيارات مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية ومزودة بماكينات صراف آلي «ATM»، وتؤدي جميع الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية وخدمات مصر الرقمية، بالإضافة إلى سداد فواتير الغاز والكهرباء وصرف الحوالات المالية والمعاشات.

وفي ختام التفقد، أكد رئيس الوزراء سعي الدولة الدائم لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، والعمل على إتاحة المزيد من منافذ تقديم تلك الخدمات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، مشيدًا في الوقت ذاته بتجربة إتاحة سيارات البريد المتنقلة، ومثمنًا الجهود المبذولة للتوسع في اتاحة المزيد منها، تيسيرًا على المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتفقد إحدى سيارات البريد المصرى المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية للعمل كمكتب بريد متنقل
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتفقد إحدى سيارات البريد المصرى المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية للعمل كمكتب بريد متنقل
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتفقد إحدى سيارات البريد المصرى المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية للعمل كمكتب بريد متنقل
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتفقد إحدى سيارات البريد المصرى المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية للعمل كمكتب بريد متنقل
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتفقد إحدى سيارات البريد المصرى المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية للعمل كمكتب بريد متنقل
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتفقد إحدى سيارات البريد المصرى المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية للعمل كمكتب بريد متنقل
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتفقد إحدى سيارات البريد المصرى المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية للعمل كمكتب بريد متنقل

المصرى اليوم

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