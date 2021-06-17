الإسكان: بدء العمل في البرج الأيقوني بالعلمين الجديدة الأسبوع المقبل

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أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء الأعمال الإنشائية لخمسة أبراج جديدة في العلمين الجديدة الأسبوع المقبل بالتعاون مع الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية cssec.

جاء ذلك خلال مراسم الاحتفال باستكمال الاعمال الخرسانية في البرج الأيقونى بمنطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الوزير إن الأبراج الجديدة تضم برجا أيقونيا بارتفاع ٦٨ طابقا وأربعة أبراج أخرى بارتفاع ٥٦ طابقا، وستكون مدة التنفيذ ٣٩ شهر.

من ناحيته، قال خالد عباس نائب وزير الاسكان، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستتحمل تكلفة التمويل بقيمة ٣٠ مليار جنيه.