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وصول جثمان مصري لقى حتفه في حادث انقلاب دراجة نارية بإيطاليا غدًا

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وصول جثمان مصري لقى حتفه في حادث انقلاب دراجة نارية بإيطاليا غدًا وصول جثمان مصري لقى حتفه في حادث انقلاب دراجة نارية بإيطاليا غدًا

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يصل إلى أرض الوطن جثمان الشاب المصري المتوفى «إسماعيل. م. ل» الذي لقي حتفه في حادث انقلاب دراجة نارية بمدينة كارماتي بمحافظة الكومو بميلانو، على رحلة للطيران التي سوف تقلع من مطار مالبينسا بميلانو في السادسة وخمسين دقيقة من مساء بعد غد الجمعة، وتصل إلى مطار القاهرة في الساعة الحادية عشرة مساءً.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة إن وزير القوى العاملة محمد سعفان، كان قد وجه على الفور بمجرد علمه بالحادث، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل جثمان المتوفى فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ مستحقاته لدى صاحب العمل، تقديم واجب العزاء لشقيق المتوفى.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالي عزت عمران رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، لافتا فيه إلى أن الشاب المتوفى في الحادث من مركز أجا بمحافظة الدقهلية، ويقوم المكتب حاليا بمتابعة مستحقاته، فضلا عن البحث عن ملفه التأميني لدى هيئة التأمينات الإيطالية (الأنبس) .

وقام الملحق العمالي بميلانو بتقديم واجب العزاء باسم وزير القوى العاملة محمد سعفان لشقيق المتوفى، كما تم إبلاغ عزاء السفير إيهاب أبوسريع القنصل العام بميلانو، ومكتب التمثيل العمالي، مؤكدا أن المكتب دائما في خدمتهم.

المصرى اليوم

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