لجنة «الأعلى للجامعات» تنهي زيارتها لـ«ألسن الغردقة» لبدء الدراسة بها العام المقبل

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انتهت اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات، الخميس، من زيارتها لتقييم كلية الألسن بفرع جامعة جنوب الوادي بمدينة الغردقة وضمت اللجنة كل من: الدكتور جمال عبدالسميع الشاذلي، عضو لجنة قطاع الآداب والعميد دكتور أحمد صلاح، عضو منتدب من الكلية الفنية العسكرية، وعضو الرقابة الإدارية، والدكتور محفوظ عبدالستار، عميد كلية التربية بالغردقة والدكتور السعدى الغول، المشرف على كلية الالسن والدكتور اشرف محمود عميد كلية الذكاء الاصطناعي ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بفرع الجامعة بالغردقة.

وتفقدت اللجنة، المبنى المخصص للكلية وزيارة المعامل والأقسام الموجودة بالكلية وذلك بهدف الاطمئنان على جاهزية الكلية لبدء الدراسة بها العام المقبل وذلك لمتابعة التجهيزات والإمكانيات المادية والبشرية بالمبنى والتأكد من تنفيذ ماجاء من ملاحظات في التقرير الذي أعدته اللجنة الزيارة السابقة في شهر يوليو من العام الماضى.

وأكد الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي ان لجنة التقييم اشادت خلال الزيارة، بإمكانيات المبني وجاهزيته لاستقبال الطلاب في العام الدراسي المقبل.

و قال رئيس الجامعة، إن الهدف من زيارة لجنة المجلس الأعلى للجامعات هو إعداد تقرير عن مدى الإمكانيات المادية والبشرية والتجهيزات المتواجدة بالكلية تمهيداً لعرض تقرير على المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه القادم للموافقة على اعلان بدء الدراسة للكلية.

