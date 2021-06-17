أخبار عاجلة

استشاري يطالب بملصقات تعريفية بكمية الكربوهيدرات بالمطاعم لمرضى السكري -
صحة الحدود الشمالية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 - 18 بلقاح "فايـزر" -
"معهد الأئمة" ينفذ ندوة "مهمة خطباء الجوامع في مكافحة المخدرات" غداً -
سفير الفلبين يكرم ممرضي وممرضات مستشفى "رعاية الرياض" -
الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في مذبحة السجناء الإيرانيين 1988 ودور "رئيسي" فيها -
الطرق والسكة الحديد والموانئ على الخريطة العالمية -
الجيزة تستجيب لمواطن اشتكى من ورش موبيليا وآخر من شادر أضاحي -
تطوير 11 منطقة غير آمنة فى شبرا الخيمة -
أهالى «سماكين سوهاج» بعد تطوير منازلهم: «كنا عايشين أموات» -
«الدقهلية بتتغير».. 1656 وحدة سكنية جديدة فى المنصورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

بارما يعلن التعاقد مع بوفون بطريقة مؤثرة: «عودة سوبرمان»..

Print
بارما يعلن التعاقد مع بوفون بطريقة مؤثرة: «عودة سوبرمان».. فيديو بارما يعلن التعاقد مع بوفون بطريقة مؤثرة: «عودة سوبرمان»..

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن نادي بارما الإيطالي إنهاء إجراءات التعاقد مع الحارس الدولي المخضرم جيانلويجي بوفون وذلك بعد نهاية عقده مع يوفنتوس.

وكان بوفون قد أعلن منذ أيام، رحيله عن اليوفى بنهاية الموسم الجارى، دون أن يحدد هل سيعتزل أم سينتقل إلى نادٍ آخر.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بارما مقطف يظهر فيه بوفون بقميص سوبر مان معلقًا: «لقد عدت».

وبدأ بوفون مسيرته الكروية مع بارما قبل 26 عاما وانتقل إلى يوفنتوس عام 2001، واختار العودة إلى بارما بسبب المشروع الطموح للفريق ليخوض الحارس المخضرم ثاني موسم له بالدرجة الثانية الإيطالية بعد موسم قضاه مع يوفنتوس عقب فضيحة التلاعب بالنتائج وهبوط اليوفي وقتها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. الشاعر "الباريستا" لـ"سبق": العمل في "الكوفي شوب" متعة.. والعيب في العطالة

بالفيديو.. الشاعر "الباريستا" لـ"سبق": العمل في "الكوفي شوب" متعة.. والعيب في العطالة

بالفيديو.. الشاعر "الباريستا" لـ"سبق": العمل في "الكوفي شوب" متعة.. والعيب في العطالة

بالفيديو.. الشاعر "الباريستا" لـ"سبق": العمل في "الكوفي شوب" متعة.. والعيب في العطالة

«يا وطن جه قبل التاريخ».. محمد الحلو يطرح «يا مصراوية» بمناسبة ذكرى 30 يونيو (فيديو)

«يا وطن جه قبل التاريخ».. محمد الحلو يطرح «يا مصراوية» بمناسبة ذكرى 30 يونيو (فيديو)

«سقفة.. سقفة».. ليلى زاهر تحتفل بتخرجها وشقيقتها وتغني أمام أساتذتها (فيديو)

«سقفة.. سقفة».. ليلى زاهر تحتفل بتخرجها وشقيقتها وتغني أمام أساتذتها (فيديو)