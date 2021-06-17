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استشاري يطالب بملصقات تعريفية بكمية الكربوهيدرات بالمطاعم لمرضى السكري
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:03 مساءً
صحة الحدود الشمالية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 - 18 بلقاح "فايـزر"
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:03 مساءً
"معهد الأئمة" ينفذ ندوة "مهمة خطباء الجوامع في مكافحة المخدرات" غداً
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:03 مساءً
سفير الفلبين يكرم ممرضي وممرضات مستشفى "رعاية الرياض"
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:03 مساءً
الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في مذبحة السجناء الإيرانيين 1988 ودور "رئيسي" فيها
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:03 مساءً
الطرق والسكة الحديد والموانئ على الخريطة العالمية
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:56 مساءً
الجيزة تستجيب لمواطن اشتكى من ورش موبيليا وآخر من شادر أضاحي
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:56 مساءً
تطوير 11 منطقة غير آمنة فى شبرا الخيمة
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:56 مساءً
أهالى «سماكين سوهاج» بعد تطوير منازلهم: «كنا عايشين أموات»
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:56 مساءً
«الدقهلية بتتغير».. 1656 وحدة سكنية جديدة فى المنصورة
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:56 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
إيطاليا تواجه مشكلة كبيرة رغم التأهل.. ولوكاتيلي ضد "كوكا كولا" أيضًا
فيديو
cnn arabic
الخميس 17 يونيو 2021 01:07 مساءً
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