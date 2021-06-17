أخبار عاجلة

استشاري يطالب بملصقات تعريفية بكمية الكربوهيدرات بالمطاعم لمرضى السكري -
صحة الحدود الشمالية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 - 18 بلقاح "فايـزر" -
"معهد الأئمة" ينفذ ندوة "مهمة خطباء الجوامع في مكافحة المخدرات" غداً -
سفير الفلبين يكرم ممرضي وممرضات مستشفى "رعاية الرياض" -
الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في مذبحة السجناء الإيرانيين 1988 ودور "رئيسي" فيها -
الطرق والسكة الحديد والموانئ على الخريطة العالمية -
الجيزة تستجيب لمواطن اشتكى من ورش موبيليا وآخر من شادر أضاحي -
تطوير 11 منطقة غير آمنة فى شبرا الخيمة -
أهالى «سماكين سوهاج» بعد تطوير منازلهم: «كنا عايشين أموات» -
«الدقهلية بتتغير».. 1656 وحدة سكنية جديدة فى المنصورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

إيطاليا تواجه مشكلة كبيرة رغم التأهل.. ولوكاتيلي ضد "كوكا كولا" أيضًا

Print
مواضيع متعلقة
فورد برونكو ترفع سقف التحدي مع جيب رانجلر.. شاهد أداءها على التضاريس الوعرة

فورد برونكو ترفع سقف التحدي مع جيب رانجلر.. شاهد أداءها على التضاريس الوعرة

سويسرا تُسقط فرنسا بمباراة مجنونة في يورو 2020..ما أسباب هذه المفاجأة؟

سويسرا تُسقط فرنسا بمباراة مجنونة في يورو 2020..ما أسباب هذه المفاجأة؟

داخل المسرح الذي افتتحه موزارت بأوبرا "دون جيوفاني" في براغ قبل 200 عام

داخل المسرح الذي افتتحه موزارت بأوبرا "دون جيوفاني" في براغ قبل 200 عام

انتشار جديد لفيروس كورونا يثير تساؤلات عن فاعلية اللقاحات الصينية

انتشار جديد لفيروس كورونا يثير تساؤلات عن فاعلية اللقاحات الصينية