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أمانة الشرقية تغلق 7 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

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أمانة الشرقية تغلق 7 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية أمانة الشرقية تغلق 7 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية
بعد تنفيذ 1720 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تغلق 7 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1724 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة؛ أسفرت عن إغلاق 7 منشآت مخالفة، وضبط 94 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وأشارت الأمانة إلى أن مركز البلاغات الموحد 940، استقبل (22) بلاغًا عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكدت أمانة المنطقة الشرقية استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على كل المنشآت التجارية؛ للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية.

وشددت على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق الاشتراطات البلدية ورفع المستوى التوعوي، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بكل المدن والمحافظات بالمنطقة.

ودعت الأمانة إلى ضرورة تكاتف المواطنين والمقيمين مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم فيها تجاوز الإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات الموحد.أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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