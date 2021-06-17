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مستشفى "الهدا" ينجح في استبدال صمام أورطي دون تدخل جراحي

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وصل إلى الطوارئ وكان يعاني من صعوبة في التنفس وألم شديد في الصدر

مستشفى

تمكّن فريق طبي بقسم علوم أبحاث القلب بمستشفى القوات المسلحة بالهدا، من استبدال الصمام الأورطي لمريض يعاني من صعوبة في التنفس وألم شديد في الصدر، دون الحاجة إلى التدخل الجراحي، لما له من خطورة عالية على حياة المريض.

جاء ذلك بعد أن بيّنت الفحوصات التي تم إجراؤها فور وصول المريض إلى الطوارئ، وجود عيب خلقي بالصمام الأبهر الأورطي، وتكلسًا شديدًا مع ضيق وتلف بالصمام، بالإضافة إلى تدهور في كفاءة ضخ الدم بعضلة القلب وصلت إلى (10%).

وبعد الاطمئنان على صحة المريض، غادر المستشفى وهو بصحة جيدة.

مستشفى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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