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حملة مشتركة بين الشباب و«التثقيف الصحي» للتوعية بلقاح كورونا

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حملة مشتركة بين الشباب و«التثقيف الصحي» للتوعية بلقاح كورونا حملة مشتركة بين الشباب و«التثقيف الصحي» للتوعية بلقاح كورونا

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أعدت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء لتنظيم حملة مشتركة بين مديرية الشباب والرياضة وادارة التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة للتوعية بلقاح كورونا، وذلك تحت رعاية كل من الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة وكليب راشد مدير عام الشباب والرياضة، وبدعم الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد الدكتور حاسم حمدى مدير عام إدارة التثقيف والاعلام الصحى في مديرية الصحة في تصريحات صحفية، الخميس، أنه تم التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة والاتفاق على الاعداد لاطلاق الحملة للتوعية بكورونا ومخاطرها وحث المواطنين على التسجيل والحصول على اللقاح على الموقع، أو الاتصال بالخط الساخن على رقم 15335، وكذا زيارة مراكز التطعيم بمستشفيات: العريش العام والشيخ زويد وبئر العبدالمركزيين.. مشددا على ضرورة الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة .. إلى جانب إتباع التعليمات الصحية والوقائية في مواجهة الفطر الأسود، وتحذير المواطنين من مخاطرة.

وأشار إلى عدم ظهور أية حالات للفطر الأسود بالمحافظة حتى الآن، ويجب الحذر منه.

ومن جانبه، أشار فتحى عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة أن الحملة ستبدأ خلال الأسبوع المقبل بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة وتوعية المواطنين وتحفيزهم على التسجيل للحصول على التطعيم بلقاح كورونا، وكذلك توعيتهم بالفطر الأسود وأضراره وكيفية الوقاية منه .

وأضاف أنه يشارك في الحملة بعض منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى والمتطوعين من الجمعيات الأهلية والشباب .

المصرى اليوم

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