ضبط 1248 علبة زبادى ونصف طن ألبان منتهية الصلاحية بالأقصر

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أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالاقصر، الخميس، ضبط 1248 علبة زبادي زنة العبوه 75 جرام منتهية الصلاحية وكذلك عدد 1176 كيس لبن حليب زنة الكيس 450 جرام بما يعادل نصف طن وتسعة وعشرون كيلو جرام ألبان منتهية الصلاحية بأحد المخازن الكبرى بناحية العوامية قبل إعادة تدويرها وطرحها بالأسواق.

جاء ذلك خلال الحملة المشكلة برئاسة المهندس عبدالرازق الصافي وكيل المديرية، وعضوية كلا من رفاعي أحمد سليم، ومحمد عبدالرحيم، وأحمد ربيع مفتشي الرقابة التموينية.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير المحضر القضائي اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للاذن باعدامها.