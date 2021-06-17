أخبار عاجلة

استشاري يطالب بملصقات تعريفية بكمية الكربوهيدرات بالمطاعم لمرضى السكري -
صحة الحدود الشمالية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 - 18 بلقاح "فايـزر" -
"معهد الأئمة" ينفذ ندوة "مهمة خطباء الجوامع في مكافحة المخدرات" غداً -
سفير الفلبين يكرم ممرضي وممرضات مستشفى "رعاية الرياض" -
الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في مذبحة السجناء الإيرانيين 1988 ودور "رئيسي" فيها -
الطرق والسكة الحديد والموانئ على الخريطة العالمية -
الجيزة تستجيب لمواطن اشتكى من ورش موبيليا وآخر من شادر أضاحي -
تطوير 11 منطقة غير آمنة فى شبرا الخيمة -
أهالى «سماكين سوهاج» بعد تطوير منازلهم: «كنا عايشين أموات» -
«الدقهلية بتتغير».. 1656 وحدة سكنية جديدة فى المنصورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط 1248 علبة زبادى ونصف طن ألبان منتهية الصلاحية بالأقصر

Print
ضبط 1248 علبة زبادى ونصف طن ألبان منتهية الصلاحية بالأقصر ضبط 1248 علبة زبادى ونصف طن ألبان منتهية الصلاحية بالأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة بالاقصر، الخميس، ضبط 1248 علبة زبادي زنة العبوه 75 جرام منتهية الصلاحية وكذلك عدد 1176 كيس لبن حليب زنة الكيس 450 جرام بما يعادل نصف طن وتسعة وعشرون كيلو جرام ألبان منتهية الصلاحية بأحد المخازن الكبرى بناحية العوامية قبل إعادة تدويرها وطرحها بالأسواق.

جاء ذلك خلال الحملة المشكلة برئاسة المهندس عبدالرازق الصافي وكيل المديرية، وعضوية كلا من رفاعي أحمد سليم، ومحمد عبدالرحيم، وأحمد ربيع مفتشي الرقابة التموينية.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير المحضر القضائي اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للاذن باعدامها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير التموين : «30 يونيو» ثورة أعادت للدولة مكانتها وبدونها ما حدثت إنجازات 

وزير التموين : «30 يونيو» ثورة أعادت للدولة مكانتها وبدونها ما حدثت إنجازات 

التموين تضبط ضبط 200 قطعة مستلزمات طبية

التموين تضبط ضبط 200 قطعة مستلزمات طبية

التموين : ضبط 8 أطنان دواجن وجبنة رومى غير صالحة للإستهلاك

التموين : ضبط 8 أطنان دواجن وجبنة رومى غير صالحة للإستهلاك

رئيس مدينة أبورديس يفتتح مبنى إدارة التموين النموذجي

رئيس مدينة أبورديس يفتتح مبنى إدارة التموين النموذجي