وزارة الأوقاف تحقق أحلام الشباب في شقة ووظيفة.. تعرف علي مواعيد وشروط التقدم

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وظائف ووحدات سكنية جديدة أعلنت عنها وزارة الأوقاف الأيام الماضية طبقا للشروط التي وضعتها، مؤكدة على ان باب التقدم مفتوح ويستمر حتى نهاية شهر يونيو الحالي.

«المصري اليوم» تواصل تقديم خدماتها للقراء وتنشر الشروط الأوراق المطلوبة للتقدم للوظائف التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف وكذلك خطوات حجز الوحدات السكنية في مشروع الوزارة في المدن الجديد.

أكدت وزارة الأوقاف بان الوحدات السكنية التي طرحتها تستهدف محدودي الدخل، بنظام التمويل العقاري بهدف السداد لفترات طويلة، وانه لا يجوز للأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية خلال هذا الإعلان.

الوحدات السكنية التابعة للوزارة في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ومدينة السادات في محافظة المنوفية بنظام التمويل العقاري، ويحق لجميع المواطنين من المحافظات المختلف التقدم اليها ويتكون مشروع وزارة الأوقاف من شقق سكنية تشمل جميع الخدمات من مركز صحي ونادي اجتماعي وحضانة ومدارس ومول تجاري ومبني إداري.

الوحدات السكنية التي طرحتها وزارة تتراوح مساحتها بين 65 م و81 م في مدينة العاشر من رمضان والسادات، وأسعارها تتراوح بين 153000 جنيه إلى و188000 جنيه حسب مساحة كل وحدة ويتم الدفع بنظام التمويل العقاري بالتقسيط لمدة 20 سنة.

مفردات مرتب خاص بوظيفة الزوج والزوجة. صورة من بطاقة الرقم للزوج والزوجة. صورة من قسيمة الزواج للمتقدم. تقديم إيصال مرافق كهرباء أغاز أو مياه يشترط ان يكون حديث. دفع مبلغ 15 الف جنيه جدية الحجز.

إلا يقل السن المتقدم عن 21 سنة وألا يزيد عن 50 سنة. يشترط إلا يزيد دخل عن 4750 جنيهًا للمتزوج، و3500 جنيه للمتقدم الأعزب. تقديم أقرار بصحة البيانات والمستندات المقدمة للحصول على شقة سكنية بنظام التمويل العقاري من الأوقاف.

وفي الوقت نفسه أعلنت الأوقاف عن فتح باب التقدم للراغبين للعمل في إحدي وظائف الإدارة الإشرافية ومفتشين دعوي ومدير إدارة بمديريات أوقاف القاهرة والشرقية والجيزة وبورسعيد.