مركبات سامة وأخطر الأمراض.. دراسة تحذّر من مستحضرات التجميل

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لا أسماء شركات محددة.. وعلى النساء تجنب نوعين من المنتجات

أشارت دراسة جديدة إلى أن أكثر من نصف مستحضرات التجميل التي يتم بيعها في الولايات المتحدة وكندا، تحتوي على مواد سامة من الممكن ربطها بأمراض خطيرة مثل السرطان، أو بحالات صحية أكثر تعقيدًا مثل ولادة الرضع باقل من الوزن الطبيعي.

وحسب موقع "يورو نيوز"، أجرى علماء في جامعة "نوتر دام" في إنديانا اختبارات على 230 من مستحضرات التجميل الأكثر شيوعًا واستخدامًا في السوقين الأمريكية والكندية، وتَبَيّن أن 56% من تلك المخصصة للعيون، وأن 48% من المستحضرات المخصصة للشفاه و47 من المسكرة، تحتوي على مادة "فلوريت" الكيميائية وغيرها من المركبات الفلورية.

مقاومة للماء أو تبقى لفترة طويلة

وجاء في الدراسة التي نشرت في مجلة "العلوم البيئية والتكنولوجية"، أن مادة الفلوريت التي تُعد من المركبات الكيميائية موجودة بنسبة عالية جدًّا في المسكرة، خصوصًا تلك المضادة للمياه، وبلغت نسبتها 82%؛ فيما بلغت نسبة الفلوريت 62% في "أحمر الشفاه".

وأجرى العلماء اختبارات أعمق على 29 من المستحضرات التي ظهرت فيها نِسَب عالية من مادة الفلوريت، وتَبَيّن أنها تحتوي على 13 من المركبات الفلورية الكيميائية السامة.

ونصح العلماء بضرورة تجنب المنتجات التي يتم تسويقها على أنها مقاومة للماء أو تلك التي تبقى لفترة طويلة.

وقالت متحدثة باسم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وهي الجهة التي تنظم مبيعات مستحضرات التجميل: إن الإدارة لا تعلق على نتائج دراسات محددة.

وفي بيان على موقعها في الإنترنت قالت الإدارة إن بعض الدراسات السابقة حددت وجود نِسَب منخفضة جدًّا من المركبات الفلورية السامة في المستحضرات؛ مضيفة أنها من غير المحتمل أن تؤذي الناس.

وأشارت الإدارة إلى أنها "ستتابع عن كثب البيانات التي يقدّمها مصنعو المستحضرات بطريقة طوعية".

لم يتم الإعلان عن أسماء شركات محددة

لم يتم تسمية شركات محددة في الدراسة؛ على الرغم من أن المواد الداعمة تشير إلى أن الباحثين اختبروا عشرات العلامات التجارية، بما في ذلك العديد من العلامات التي يتم إنتاجها محليًّا.

ويشغل استخدام المركبات الفلورية بعض الأوساط النيابية في الولايات المتحدة؛ حيث تسعى بعض الجهات إلى تنظيم استخدامها؛ وهذا ما أدى إلى طرح مشروع قانون جديد يمنع استخدامها بشكل كامل في مستحضرات التجميل أو غيرها.

وتشير الدراسة إلى أن تواجد المركبات الكيميائية في مستحضرات التجميل، له عواقب سلبية على البيئة أيضًا.