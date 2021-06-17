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وفقا للقانون .. تعرف على عقوبة إحتكار السلع الإستراتيجية

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وفقا للقانون .. تعرف على عقوبة إحتكار السلع الإستراتيجية وفقا للقانون .. تعرف على عقوبة إحتكار السلع الإستراتيجية

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تناول القانون رقم 181 لسنة 2018، الخاص بإصدار قانون حماية المستهلك، حماية حقوق المستهلك، بما في ذلك حالات الاستبدال، وإرجاع المنتج للتجار مرة أخرى، في حالة ظهور أية عيوب بالمنتج سواء كانت ناجمة عن سوء تصنيع أو تخزين، وعقوبة احتكار السلع.

ونصت المادة 21 من القانون، على أن للمستهلك الحق خلال ثلاثين يوما، من تسلم السلعة في استبدالها، أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات، أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.

وشددت المادة 22، على المورد ضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة، لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، وذلك مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.

وأوضحت المادة 17، أن للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات، أو شروط قانونية، أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.

ووضع القانون عقوبات لمن يرتكب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع خاصة السلع الاستراتيجية، والتي نص القانون على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع، وتكون العقوبة هذا الفعل، ويصل إلى الحبس سنة، والغرامة التي تصل إلى 2 مليون جنيه.

المصرى اليوم

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