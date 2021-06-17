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نائب بمجلس الشيوخ: تطوير صناعة الجلود يخفض فاتورة الاستيراد

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نائب بمجلس الشيوخ: تطوير صناعة الجلود يخفض فاتورة الاستيراد نائب بمجلس الشيوخ: تطوير صناعة الجلود يخفض فاتورة الاستيراد

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أكد النائب وجيه رشدي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح بشأن إنشاء أول مصنع لدباغة الجلود بالشرق الاوسط يأتي نظرًا لان صناعة الجلود ودباغتها من القطاعات الواعدة في ، موضحًا أن دباغة الجلود ينتج منها عدة صناعات وسطية مستخرجة من عملية الدباغة، مثل تصنيع الجيلاتين، وكيماويات الدباغة والكرياتين والأمينو أسيد وتصنيع السماد الحيوانى، مشددًا القيادة السياسية تولي صناعة الجلود أهمية كبيرة مما يخدم السوق المحلي ويلبي احتياجاته.

وأضاف «رشدي»، أن الرئيس السيسي وجه بوضع حلول للمشكلات التي تعوق الصناعة المصرية، وكان ذلك من خلال وضع خطة متكاملة تشمل إنشاء وتأسيس المدن الصناعية الحديثة والمتخصصة في انشطة محددة تجمع أرباب الصناعة في ذات المكان وتعمل بأحدث الطرق الصناعية الصديقة للبيئة، لافتًا إلى أن من أهم النماذج التي دشنتها الدولة في هذا المجال مدينة الروبيكى لصناعة الجلود والتي تعتبر صرحًا صناعية عملاق على مساحة 511 فدانًا.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مخطط إنشاء تنفيذ أول مصنع لدباغة الجلود بالشرق الأوسط وأفريقيا بخبرات إيطالية يعزز إعادة تدوير مخلفات الجلود وتحويلها إلى أسمدة عضوية ومنتجات صديقة للبيئة، مضيفًا أن تطوير صناعة الجلود في مصر تخفيض فاتورة استيراد المنتجات الجلدية وكذلك فتح اسواق تصديرية للمنتجات الجلدية المصرية.

وأوضح «رشدي»، أن مصر عانت لسنوات طويلة من إغراق بالمنتجات المستوردة مما ترتب عليه غلق العديد من المصانع وارتفاع نسبة البطالة وانخفاض الناتج القومى وعجز ميزان المدفوعات، مشيرًا إلى أنه مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم مصر بدأ في تلافى هذه المشاكل تدريجيًا.

المصرى اليوم

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