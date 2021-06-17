إحالة 23 طالباً بـ«آداب وتربية الاسكندرية» للتأديب.. وحصيلة الغش ترتفع لـ85 حالة

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أعلن الدكتور هانى خميس، عميد كلية الآداب في جامعة الاسكندرية، ضبط 19 حالة غش جديدة، لترتفع الحصيلة منذ بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020 / 2021 وحتى الآن إلى 72 حالة.

وقال «العميد» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إنه أحال الطلاب المتورطين في الغش إلى مجالس تأديب ابتدائية، للتحقيق معهم بمعرفة إدارة الشؤون القانونية في محاضر الغش التي وردت من مراقبي اللجان لإقرار العقوبات النهائية بحقهم ما بين الإدانة والبراءة، لافتا إلى أن وسائل الغش التي تم ضبطها تقليدية.

وأوضح أن الامتحانات مستمرة بالكلية حتى منتصف يوليو المقبل بالتخلفات، مشيرا إلى أنه يجري إجراء الامتحانات وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اتساقا مع خطة الدولة والجامعة في مواجهة والحد من فيروس كورونا المستجد، حيث يتم التأكيد على مسافة الأمان بين الطلبة بارتداء الكمامات للطلاب والمراقبين.

وأوضح «العميد»، أن الامتحانات تسير في جو من الهدوء وتم تهيئة اللجان لتمكين الطلاب من اداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وقال الدكتور أنور فراج، عميد كلية التربية في جامعة الاسكندرية، أنه تم ضبط 4 حالات غش جديدة لتصل الحصيلة الاجمالية إلى 13 حالة منذ بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020 / 2021.

وأضاف «فراج» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه أحال الطلاب المتورطين في الغش إلى مجالس تأديب ابتدائية، للتحقيق معهم بمعرفة إدارة الشؤون القانونية في محاضر الغش التي وردت من مراقبى اللجان لإقرار العقوبات النهائية بحقهم ما بين الإدانة والبراءة، لافتا إلى أن وسائل الغش التي تم ضبطها تقليدية.

وأوضح «العميد»، أن الامتحانات تسير في جو من الهدوء وتم تهيئة اللجان لتمكين الطلاب من ادائها في سهولة ويسر، مشيرا إلى أن الامتحانات بدأت في الكلية يوم 4 يونيو وتستمر حتى 12 يوليو المقبل.

ولفت إلى أن الكلية تنفذ نظام استحدثته للقضاء على الغش وتلاعب الطلاب من خلال عمل بطاقة تعريفية برقم الجلوس لكل طالب حيث تتضمن البطاقة صورة الطالب ورقم جلوسه وفرقته وشعبته وحالته إذا كان مستجد أو لا، مشيراً إلى أن النظام الجديد يحظر جلوس طالب مكان زميله على شكل ستيكر يتم لصقه على الخشب .

وأشار إلى أنه وفقاً لقانون تنظيم الجامعات ولائحته في العقوبات المقررة بحق الطلاب المتورطين في الغش حال ضبطهم تقضي بأنه من يثبت متلبساً بالغش يعاقب بالفصل لمدة ترم كامل ومن يخل بنظام الامتحانات يتم الغاء مادة أو مادتين منه وفقاً لطبيعة وحجم الخطأ الذي ارتكبه الطالب أو الطالبة في الامتحان .

من جانبه قال الدكتور أحمد عبدالفتاح، عميد كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية بسابا باشا، أن الكلية بدأت الامتحانات التحضيرية «العملية»، الأسبوع الماضى، فيما أنهت الكلية استعداداتها لإجراء الامتحانات الفعلية «النظرية»، بدءاً من السبت المقبل.

وأكد العميد، أن الكلية تجرى الامتحانات وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية اتساقا مع خطة وزارة الصحة وجامعة الاسكندرية، في مواجهة فيروس كورونا المستجد المعروف علمياً بـ«كوفيد 19»، من خلال مراعاة مسافة الأمان بين الطلبة وتعقيم اللجان قبل وبعد الاختبارات، والتأكيد على منتسبى الكلية من اساتذة وعاملين وطلاب بارتداء الكمامات الواقية.