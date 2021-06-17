خبيرة أبراج تكشف مواصفات رجل «الجوزاء»: «طموح.. وما تستهونيش بأحلامه»

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قالت مايا ناجي، خبيرة الأبراج، إن برج الجوزاء يتمتع بالمثابرة والطموح، إلا أنهم في بعض الأوقات تكون طموحاتهم أعلى من إمكانياتهم، لكنهم يستطيعون لما يحلمون به.

وأضافت «ناجي» خلال لقاء مع الإعلامية فرح سعيد، ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، الخميس، أن برج الجوزاء لا يحمل الشر أو الحقد لغيره، فضلًا عن أنه سريع التسامح، موضحة أن رجل الجوزاء يتأنى في الارتباط بشريكة حياته، ولا ينجذب إلى أي فتاة بسهولة.

وتابعت خبيرة الأبراج أنه من الضروري عدم الاستهانة برجل الجوزاء وأحلامه، فضلًا عن أنه ليس «نكديًا» وهو ما يميزه عن غيره من رجال أصحاب الأخرى، لكنه غيور على الرغم من ثقته الزائدة في نفسه، إلا أن هذا الأمر لا يجعله مسيطرًا على شريكة حياته.