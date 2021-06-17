أخبار عاجلة

استشاري يطالب بملصقات تعريفية بكمية الكربوهيدرات بالمطاعم لمرضى السكري -
صحة الحدود الشمالية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 - 18 بلقاح "فايـزر" -
"معهد الأئمة" ينفذ ندوة "مهمة خطباء الجوامع في مكافحة المخدرات" غداً -
سفير الفلبين يكرم ممرضي وممرضات مستشفى "رعاية الرياض" -
الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في مذبحة السجناء الإيرانيين 1988 ودور "رئيسي" فيها -
الطرق والسكة الحديد والموانئ على الخريطة العالمية -
الجيزة تستجيب لمواطن اشتكى من ورش موبيليا وآخر من شادر أضاحي -
تطوير 11 منطقة غير آمنة فى شبرا الخيمة -
أهالى «سماكين سوهاج» بعد تطوير منازلهم: «كنا عايشين أموات» -
«الدقهلية بتتغير».. 1656 وحدة سكنية جديدة فى المنصورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خبيرة أبراج تكشف مواصفات رجل «الجوزاء»: «طموح.. وما تستهونيش بأحلامه»

Print
خبيرة أبراج تكشف مواصفات رجل «الجوزاء»: «طموح.. وما تستهونيش بأحلامه» خبيرة أبراج تكشف مواصفات رجل «الجوزاء»: «طموح.. وما تستهونيش بأحلامه»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مايا ناجي، خبيرة الأبراج، إن يتمتع بالمثابرة والطموح، إلا أنهم في بعض الأوقات تكون طموحاتهم أعلى من إمكانياتهم، لكنهم يستطيعون لما يحلمون به.

وأضافت «ناجي» خلال لقاء مع الإعلامية فرح سعيد، ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، الخميس، أن برج الجوزاء لا يحمل الشر أو الحقد لغيره، فضلًا عن أنه سريع التسامح، موضحة أن رجل الجوزاء يتأنى في الارتباط بشريكة حياته، ولا ينجذب إلى أي فتاة بسهولة.

وتابعت خبيرة الأبراج أنه من الضروري عدم الاستهانة برجل الجوزاء وأحلامه، فضلًا عن أنه ليس «نكديًا» وهو ما يميزه عن غيره من رجال أصحاب الأخرى، لكنه غيور على الرغم من ثقته الزائدة في نفسه، إلا أن هذا الأمر لا يجعله مسيطرًا على شريكة حياته.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محسودين وكلامهم بيضرهم???? برج الجوزاء فى عيون الفلك خبراء الفلك.. وهذه الأيام الأكثر حظا لهم ????

محسودين وكلامهم بيضرهم???? برج الجوزاء فى عيون الفلك خبراء الفلك.. وهذه الأيام الأكثر حظا لهم ????