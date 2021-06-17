يورو 2020 .. هولندا تأمل في الحفاظ على سلسلة الانتصارات ضد النمسا

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يشهد ملعب يوهان كرويف بالعاصمة الهولندية أمستردام، مساء اليوم، الخميس، ثاني مباريات المجموعة الثالثة من كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 والتي ستجمع بين منتخبي هولندا والنمسا.

تاريخ المواجهات:

18 مباراة جمعت بين المنتخبين بداية من عام 1933 وحتى عام 2016.

فاز المنتخب الهولندي في 8 مباريات، بما في ذلك أخر 6 مواجهات جمعت بين المنتخبين، في حين فاز منتخب النمسا في 6 مباريات، آخرهم كان في عام 1990، وتعادلا في 4 مباريات.

لم يسبق وان تواجه المنتخبين في كأس الأمم الأوروبية من قبل، لكنهما لعبا تصفيات نسخة عام 2004، ووقتها فاز المنتخب الهولندي ذهابًا وإيابًا بمجموع المباراتين 6-2.

مفاتيح اللعب:

لعب مزيج الشباب والخبرة دورًا هامًا في المباراة الأولى للمنتخب الهولندي (ضد أوكرانيا)، فتألق فرينكي دي يونج في وسط الملعب وكان القائد جورجينهو فينالدوم يقدم دورًا هامًا في المساهمات الهجومية، كذلك الظهير (الجناح) الأيمن دومفريس الذي لعب دور البطولة بتسجيله هدف الفوز ضد منتخب أوكرانيا، ومعهم سيكون المهاجم ممفيس ديباي، كذلك سيرحب المدرب فرانك دي بور بعودة المدافع ماتياس دي ليخت الذي سيكون إضافة كبيرة لدفاع الطواحين.

في الجانب الأخر، سيعول المدرب الألماني فرانكو فودا على الإضافة الهجومية التي يقدمها الظهير الأيمن ستيفن لاينر، بجانب الدور الكبير لثنائي الوسط لايمر وشاجلر، وصانع الألعاب سابيتزر، لكنه سيفتد الليلة لإضافة هامة من مقاعد البدلاء وهو المهاجم ماركو أرناوتوفيتش الذي تعرض للإيقاف من جانب اليويفا بسبب سوء السلوك في المباراة الأولى ضد منتخب شمال مقدونيا.

هل تعلم أن:

- الفوز على شمال مقدونيا كان أول فوز على الإطلاق لمنتخب النمسا في كأس الأمم الأوروبية. تحقيق الفوز الليلة يعني أن المنتخب الملقب بـ «ووندرتيم – فريق العجائب» قد حقق انتصارين متتاليين في بطولة دولية كبرى (مونديال/يورو) لأول مرة منذ كأس العالم 1982.

- منتخب هولندا سجل هدفين على الأقل في كل مباراة من المباريات الـ8 الأخيرة التي فاز بها في كأس الأمم الأوروبية.

- منتخب هولندا سجل على الأقل 3 أهداف في 5 من أخر 6 مباريات لعبها ضد منتخب النمسا (فاز بالمباريات الـ6).