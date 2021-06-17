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سقوط عصابة سرقة الهواتف بمصر القديمة

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سقوط عصابة سرقة الهواتف بمصر القديمة سقوط عصابة سرقة الهواتف بمصر القديمة

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تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ أثناء مرورها لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة القديمة بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة، وبحوزتهما «12 هاتف محمول ماركات مختلفة وجميعها مجهولة المصدر».

بمواجهتهما اعترفا بأن الهواتف المحمولة المضبوطه بحوزتهما من متحصلات وقائع سرقة، كما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب «المغافلة» وباستدعاء 2 من المجنى عليهم مالكى الهواتف المحمولة المستولى عليها تعرفا على الهاتفين، واتهماهما بالسرقة.

المصرى اليوم

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