إحالة أوراق 6 متهمين للمفتي لتورطهم في قتل مزارع بالمنيا

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أحالت محكمة جنايات المنيا، أوراق إعادة محاكمة 6 متهمين، بينهم خفير نظامي، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي، نحو تطبيق عقوبة الإعدام عليهم لتورطهم، في قتل مزارع خلال معركة بالأعيرة النارية، بقرية دير سمالوط بمركز سمالوط، شمال المنيا.

تضمن قرار المحكمة، تحديد جلسة اليوم الثاني من شهر اغسطس المقبل، للنطق بالحكم .

كانت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار أشرف محمد على، وعضوية المستشارين صلاح عبد الفتاح الشربينى، احمد عزت وأحمد محمد صالح، وأمانة سر على حسن، ومحمد مصطفي هارون ، قد عقدت عدة جلسات سابقة لنظر إعادة محاكمة المتهمين، والسابق صدور حكم ببراءتهم في القضية.

يذكر ان المستشار أبو الوفا عيسي، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا، قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، بتهمة قتل مزارع في معركة بالأسلحة النارية، وصدر حكم ببراءتهم عام 2014، وقامت النيابة العامة بالطعن علي الحكم، حيث تم إعادة محاكمتهم في 2018 .