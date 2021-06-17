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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 8 مساجد في 4 مناطق

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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 8 مساجد في 4 مناطق "الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 8 مساجد في 4 مناطق
بعد تعقيمها.. في إطار الحرص على السلامة العامة

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح 8 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 4 مناطق، بعد ثبوت 8 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 131 يومًا، 1596 مسجدًا؛ وذلك في إطار الحرص على السلامة العامة.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًّا وإعادة فتحها، ثلاثة مساجد بمنطقة المدينة المنورة، ومسجدان في كل من منطقة القصيم ومنطقة الحدود الشمالية، ومسجد واحد بمنطقة نجران.

وبيّنت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكل المساجد.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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