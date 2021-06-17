المصنفات تلقى القبض على مسئولى مكتبة فى الوايلى لقيامهم ببيع الكتب والمراجع العلمية بالمخالفة للقانون

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ألقت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية القبض على مسئولى مكتبة للنشر والتوزيع بدون ترخيص بمنطقة الوايلى بالقاهرة لقيامهم بعرض وبيع العديد من الكتب والمراجع العلمية الخاصة بإحدى دور النشر والتوزيع وإستخدام برامج حاسب آلى وأنطمة تشغيل ويندوز بدون موافقة الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

تم مداهمة المكتبة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة وإستهداف المكتبة المشار إليها وتم التقابل مع موظف بالمكتبة مقيم بمنطقة النزهة الجديدة بالقاهرة وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط جهاز حاسب آلى محمل عليه نظام تشغيل مقلد ومنسوخ وعدد من البرامج جميعها مُقلدة ومنسوخة وبدون موافقات الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية وكذا تبين وجود وثائق تعليمية وبرامج لا يجوز تداولها على أجهزة الحاسب الآلى للأغراض التجارية إلا بعد الحصول على موافقة الشركة المالكة لتلك البرامج- كما تبين وجود نسخ لكتب علمية مملوكة لإحدى الشركات صاحبة الحقوق لتلك الكتب والمراجع العلمية على الجهاز الخاص بالمكتبة- كما تبين وجود قناة إعلانية للإعلان عن المكتبة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للإعلان عن الكتب والمراجع التى تتم طباعتها ونشرها دون الحصول على إذن أو تصريح من الجهات المختصةبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإدارة المكتبة بقصد التربح بطريقة غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإعتداء على حقوق الملكية الفكرية ، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها