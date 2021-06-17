مالك مكتب مقاولات يستولى على الأموال بزعم تسفير ضحاياه للعمل بالخارج

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ألقت مباحث الأموال العامة، الخميس، القبض على مالك مكتب مقاولات بالغربية، لاستيلائه على أموال راغبي السفر للعمل بالخارج، بعد إيهامهم بتوفير فرص عمل لهم بإحدى الدول.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، بقيام صاحب مكتب مقاولات، بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على أموال بزعم تسفيره للعمل بإحدى الدول وتوفير فرصة عمل له بها.

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعمًا توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة، وتمكن من خلال ذلك الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكي بزعم تسفيره للعمل بتلك الدولة، وتوفير فرصة عمل له بها وقيامه بإرسال صورة عقد عمل منسوب لإحدى الهيئات بتلك الدولة «على خلاف الحقيقة» من خلال تطبيق «واتس آب» وتبين أنه غير صحيح، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالي المستولى عليه.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.