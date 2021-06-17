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محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76.43%

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محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76.43% محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76.43%

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اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف صباح اليوم نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021/2020 بنسبة بنجاح 76.43 % لطلبة النظامى، حيث تقدم للامتحان 50729 طالباً وطالبة، حضر منهم 41720 طالباً وطالبة، وحصل 22 طالباً وطالبة على العلامة الكاملة والدرجة النهائية بمجموع 280 درجة ، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 43.12 %، حيث تقدم للامتحان 939 طالبا حضر منهم 866 طالبا.

حيث توجه محافظ بني سويف بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة ، وفي الحياة العملية، مؤكدا على أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الفعلي الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا أمام أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية 2030.

المصرى اليوم

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