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توضح حقيقة تخصيص لجان خاصة لطلاب الثانوية العامة المصابين بفيروس كورونا

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الحكومة توضح حقيقة تخصيص لجان خاصة لطلاب الثانوية العامة المصابين بفيروس كورونا توضح حقيقة تخصيص لجان خاصة لطلاب الثانوية العامة المصابين بفيروس كورونا

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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الخميس، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تخصيص لجان خاصة للطلاب المصابين بفيروس كورونا لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخصيص لجان خاصة للطلاب المصابين بفيروس كورونا لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021، مُوضحةً أنه سيتم تأجيل امتحانات أي طالب مصاب بفيروس كورونا إلى امتحانات الدور الثاني في شهر أغسطس 2021، مع الاحتفاظ بالدرجة الكاملة، بشرط تقديم الطالب المستندات الطبية التي تثبت إصابته بالفيروس خلال فترة عقد امتحانات شهادة الثانوية العامة، مُشددةً على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار أثناء إجراء الامتحانات، وذلك حفاظًا على صحة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية.

وفي سياق متصل، تتخذ المدارس عددًا من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال امتحانات الثانوية العامة، ويتمثل أبرزها في تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل لجان الامتحانات، إلى جانب قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية، فضلاً عن تعقيم وتطهير جميع اللجان الامتحانية بشكل دوري طوال فترة الامتحانات، مع ضرورة الالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية، وعدم نزعها طوال وقت الامتحانات.
ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

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