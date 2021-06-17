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القبض على مالك محلات ملابس جاهزة بتهمة توظيف الأموال في سوهاج

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القبض على مالك محلات ملابس جاهزة بتهمة توظيف الأموال في سوهاج القبض على مالك محلات ملابس جاهزة بتهمة توظيف الأموال في سوهاج

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تمكنت مباحث الأموال العامة، الخميس، من ضبط صاحب سلسلة محلات ملابس جاهزة بسوهاج، لاستيلائه على أموال عدد من الأشخاص بزعم توظيفها في مجال تجارة الملابس الجاهزة.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من بعض الأشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة دارالسلام بسوهاج، بقيام صاحب سلسلة محلات ملابس جاهزة، بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، وأن المتهم له معلومات جنائية، وقيامه بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم، والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الملابس الجاهزة، من خلال سلسلة محلات خاصة به، مقابل أرباح بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات أن المتهم تمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، والتزامه مع الشاكين في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.
وتوصلت التحريات إلى وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

المصرى اليوم

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