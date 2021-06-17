أخبار عاجلة

استشاري يطالب بملصقات تعريفية بكمية الكربوهيدرات بالمطاعم لمرضى السكري -
صحة الحدود الشمالية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 - 18 بلقاح "فايـزر" -
"معهد الأئمة" ينفذ ندوة "مهمة خطباء الجوامع في مكافحة المخدرات" غداً -
سفير الفلبين يكرم ممرضي وممرضات مستشفى "رعاية الرياض" -
الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في مذبحة السجناء الإيرانيين 1988 ودور "رئيسي" فيها -
الطرق والسكة الحديد والموانئ على الخريطة العالمية -
الجيزة تستجيب لمواطن اشتكى من ورش موبيليا وآخر من شادر أضاحي -
تطوير 11 منطقة غير آمنة فى شبرا الخيمة -
أهالى «سماكين سوهاج» بعد تطوير منازلهم: «كنا عايشين أموات» -
«الدقهلية بتتغير».. 1656 وحدة سكنية جديدة فى المنصورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نائب وزير الشؤون البلدية وأمين جازان يدشنان مبادرة "عمار "

Print
تستهدف تحسين وتجميل الإسكان الخيري ضمن برامج جودة الحياة

نائب وزير الشؤون البلدية وأمين جازان يدشنان مبادرة

دشن نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان وتنمية المدن المهندس عبدالله بن محمد البدير وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان اليوم، مبادرة "عمار "؛ وذلك بإسكان جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي بحي السويس بمدينة جازان.

واستمع نائب وزير الشؤون البلدية والقروية لقطاع الإسكان وتنمية المدن وأمين المنطقة، لشرح مفصل عن مبادرة "عمار السعودية"، التي تستهدف تحسين وتجميل الإسكان الخيري ضمن برامج جودة الحياة، من خلال طلاء الواجهات والأبواب والأرصفة، وزراعة الشتلات السعودية، نفذها 300 متطوع ومتطوعة، بمشاركة فرع وزارة الرياضية بجازان والجمعيات المتخصصة بالتنمية الإسكانية بالمنطقة.

نائب وزير الشؤون البلدية وأمين جازان يدشنان مبادرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مهرجان "أفلام السعودية" ينطلق مطلع يوليو محتفيًا بالصحراء عبر 57 فيلمًا

مهرجان "أفلام السعودية" ينطلق مطلع يوليو محتفيًا بالصحراء عبر 57 فيلمًا

«المشاط»: نتعاون مع السعودية لإقامة محطة كهرباء باليمن

«المشاط»: نتعاون مع السعودية لإقامة محطة كهرباء باليمن

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10996 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10996 نقطة

الحكومة اللبنانية: عمليات التهريب إلى السعودية تسيء للعلاقات بين البلدين

الحكومة اللبنانية: عمليات التهريب إلى السعودية تسيء للعلاقات بين البلدين