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"سعي" تطلق برنامج "مثابر" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

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يستهدف جميع الفئات ممن تزيد أعمارهم على 18 سنة

أطلقت مؤسسة "سعي" الوقفية لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع أحد البنوك المحلية أمس، برنامج "مثابر" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكّد رئيس مجلس إدارة المؤسسة مرزوق بن عبدالله العتيبي بأن برنامج مثابر يأتي ضمن خطط المؤسسة المستدامة في تأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحاً أن البرنامج يستهدف جميع الفئات ممن تزيد أعمارهم عن 18 سنة.

وذكر أن البرنامج صُمّم بشكل نوعي ومتكامل قائم على التدريب المنتهي بالتوظيف، وتطوير مهارات العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تقديم الخدمات التأهيلية، ومجموعة من الدورات التخصصية والورش المهنية التي يتطلبها سوق العمل.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تدريب 40 شخصاً من ذوي الإعاقة قبل الالتحاق بسوق العمل، وتدريب 20 منهم على رأس العمل، مؤكداً أن هذا البرنامج النوعي سيقودنا إلى برامج مستقبلية تسهم في تطوير وتعزيز كفاءة الأشخاص ذوي الإعاقة لسوق العمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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