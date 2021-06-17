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وسط معارضة واسعة.. "اليابان" تدرس حضور 10 آلاف مشجع للأولمبياد

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وسط معارضة واسعة.. "اليابان" تدرس حضور 10 آلاف مشجع للأولمبياد وسط معارضة واسعة.. "اليابان" تدرس حضور 10 آلاف مشجع للأولمبياد
الجمهور من المواطنين فقط وفق إجراءات احترازية مشددة

وسط معارضة واسعة..

يدرس منظمو دورة الألعاب الأولمبية السماح بوجود عشرة آلاف مشجع في أماكن إقامة الأولمبياد بطوكيو.

وذكر تقرير نشرته صحيفة "ماينيشي شيمبون" اليوم الخميس، أنه يتم التخطيط لاتخاذ القرار في اجتماع، يرجح أن ينعقد يوم الاثنين المقبل، يشارك فيه المنظمون المحليون، والحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، واللجنة الأولمبية الدولية.

وبحسب د ب أ، ذكرت وكالة أنباء "كيودو" أن تنوي عدم السماح ببيع المزيد من التذاكر عن التي بيعت بالفعل للبطولة التي تقام خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين.

وستكون كل الجماهير من مواطني اليابان، خاصة وأن الجماهير الأجنبية غير مسموح لها بالدخول بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة .

ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب وسط مفهوم نظافة صارم، حيث تعهدت اللجنة الأولمبية الدولية والمنظمون المحليون بتنظيم أمن وسط معارضة واسعة النطاق من الرأي العام.


وتظل طوكيو في حالة طوارئ على الأقل حتى يوم الأحد، وتردد أن الحكومة تفكر في وضع طوكيو في حالة شبه طوارئ خلال دورة الألعاب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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