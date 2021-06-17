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تقدم «المصري اليوم» خدمة اسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية طبقًا لتحديثات أسعار اليوم التي تحددها البنوك يوميا، ويتصدر الدولار قائمة العملات الأجنبية الأكثر تداولا، وبالتالي أحد المؤشرات الهامة التي تلقى اهتمامًا من جانب متابعي الأسواق.

وفي التقرير التالي، ترصد «المصري اليوم» سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية، اليوم الخميس 17 يونيو 2021.

ورغم زيادة سعر الدولار مقابل سلة العملات الأجنبية في السوق العالمية، إلا أن سعره في مصر اتسم بالاستقرار.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري :

الشراء: 15.62

البيع: 15.72

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي:

سعرالشراء: 15.61

سعر البيع: 15.71

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك cib:

سعر الشراء: 15.61

سعر البيع: 15.71

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر:

سعر الشراء: 15.61

سعر البيع: 15.71

توضح البيانات فروق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بين مختلف البنوك في مصر، والتي تتضمن البنك المركزي والبنك الأهلي وبنك مصر وبنك cib، وتشهد الأسعار تباينات يومية في مستويات أسعار الدولار في البنوك.

وفي السوق العالمية، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مؤخرا بعد أن شهد عدة تراجعات وسط مخاوف من زيادة معدل التضخم بصورة كبيرة وقد بلغ مستويات غير مسبوقة حيث حقق طبقا لأحدث التقارير نحو 5 % ما يؤثر على الأداء الاقتصادي .

وقال تقرير للبنك الدولي إن مصر كانت من أكثر الدول استقبالا للتحويلات الاجنبية في المنطقة بعد الامارات والسعودية خلال عام 2020، فيما تشير التوقعات إلى تحقيق مصر معدل نمو مميز في المنطقة خلال العام الجاري رغم تداعيات أزمة كورونا ليتجاوز معدل النمو المتوقع 5 %.