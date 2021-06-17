أخبار عاجلة

استشاري يطالب بملصقات تعريفية بكمية الكربوهيدرات بالمطاعم لمرضى السكري -
صحة الحدود الشمالية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 - 18 بلقاح "فايـزر" -
"معهد الأئمة" ينفذ ندوة "مهمة خطباء الجوامع في مكافحة المخدرات" غداً -
سفير الفلبين يكرم ممرضي وممرضات مستشفى "رعاية الرياض" -
الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في مذبحة السجناء الإيرانيين 1988 ودور "رئيسي" فيها -
الطرق والسكة الحديد والموانئ على الخريطة العالمية -
الجيزة تستجيب لمواطن اشتكى من ورش موبيليا وآخر من شادر أضاحي -
تطوير 11 منطقة غير آمنة فى شبرا الخيمة -
أهالى «سماكين سوهاج» بعد تطوير منازلهم: «كنا عايشين أموات» -
«الدقهلية بتتغير».. 1656 وحدة سكنية جديدة فى المنصورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

تعرف على اليوم الخميس 17 يونيو 2021

Print
تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس 17 يونيو 2021 تعرف على اليوم الخميس 17 يونيو 2021

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

تقدم «المصري اليوم» خدمة اسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية طبقًا لتحديثات اليوم التي تحددها البنوك يوميا، ويتصدر الدولار قائمة العملات الأجنبية الأكثر تداولا، وبالتالي أحد المؤشرات الهامة التي تلقى اهتمامًا من جانب متابعي الأسواق.

وفي التقرير التالي، ترصد «المصري اليوم» سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية، اليوم الخميس 17 يونيو 2021.

ورغم زيادة مقابل سلة العملات الأجنبية في السوق العالمية، إلا أن سعره في اتسم بالاستقرار.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري :

الشراء: 15.62

البيع: 15.72

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي:

سعرالشراء: 15.61

سعر البيع: 15.71

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك cib:

سعر الشراء: 15.61

سعر البيع: 15.71

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر:

سعر الشراء: 15.61

سعر البيع: 15.71

توضح البيانات فروق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بين مختلف البنوك في مصر، والتي تتضمن البنك المركزي والبنك الأهلي وبنك مصر وبنك cib، وتشهد الأسعار تباينات يومية في مستويات أسعار الدولار في البنوك.

وفي السوق العالمية، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مؤخرا بعد أن شهد عدة تراجعات وسط مخاوف من زيادة معدل التضخم بصورة كبيرة وقد بلغ مستويات غير مسبوقة حيث حقق طبقا لأحدث التقارير نحو 5 % ما يؤثر على الأداء الاقتصادي .

وقال تقرير للبنك الدولي إن مصر كانت من أكثر الدول استقبالا للتحويلات الاجنبية في المنطقة بعد الامارات والسعودية خلال عام 2020، فيما تشير التوقعات إلى تحقيق مصر معدل نمو مميز في المنطقة خلال العام الجاري رغم تداعيات أزمة كورونا ليتجاوز معدل النمو المتوقع 5 %.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سميرة أحمد: الرئيس السيسي أنقذ مصر وخلاها «منورة»

سميرة أحمد: الرئيس السيسي أنقذ مصر وخلاها «منورة»

وزيرة الهجرة : رجل أعمال بالخارج طلب تطوير قرية كاملة بسوهاج ضمن مبادرة الريف المصري

وزيرة الهجرة : رجل أعمال بالخارج طلب تطوير قرية كاملة بسوهاج ضمن مبادرة الريف المصري

خالد الجندي: ثورة 30 يونيو أنقذت المصريين من معسكرات الإغاثة وجلبت خيرات الدنيا لهم

خالد الجندي: ثورة 30 يونيو أنقذت المصريين من معسكرات الإغاثة وجلبت خيرات الدنيا لهم

رياضة مصر دائمًا تحصد الذهب (تقرير)

رياضة مصر دائمًا تحصد الذهب (تقرير)