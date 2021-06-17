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ابنة شقيق أسامة بن لادن تُعلق على قمة بايدن وبوتين: «فاز »

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ابنة شقيق أسامة بن لادن تُعلق على قمة بايدن وبوتين: «فاز ترامب» ابنة شقيق أسامة بن لادن تُعلق على قمة بايدن وبوتين: «فاز »

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علقت ابنة الأخ غير الشقيق لأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة السابق على قمة بايدن وبوتين بعلم كُتب عليه «فاز ».

ويُظهر على موقع تويتر، الخميس، نور بن لادن على متن قارب مع آخرين حاملة علم كُتب فيه فاز ترامب «Trump Won» في جنيف، مكان انعقاد القمة بين بايدن وبوتين.

وتروج نور بن لادن المعروفة بدعمها الشديد للرئيس دونالد ترامب، للادعاء بأن الرئيس السابق ترامب فاز في انتخابات عام 2020.

وكانت نور بن لادن، التي ولدت وتعيش في سويسرا والداعمة القوية لترامب، قد احتجت في جنيف في الأيام القليلة الماضية على القمة المباشرة بين بايدن وبوتين.

وهددت الشرطة في سويسرا باعتقال نور بن لادن لتنظيمها قافلة بحرية مؤيدة لترامب في بحيرة جنيف قبل قمة بايدن وبوتين.

ومن جانبها تساءلت نور في مقابلة مع إنفو وورز «InfoWars» عما إذا كانت سويسرا بلدًا حرًا، مضيفه أنه عندما زارت نائبة الرئيس كمالا هاريس جواتيمالا الأسبوع الماضي، كان الناس هناك قادرين على الاحتجاج دون مشكلة.

ويأتي تعليق نور بن لادن في الوقت الذي التقى فيه كل من الرئيس بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف في أول قمة مباشرة بينهما بشأن التوترات المتصاعدة بين البلدين.

المصرى اليوم

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