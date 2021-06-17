بعد الاتفاق على الرحيل.. 5 أسباب تكشف سر «انقلاب» ريال مدريد على راموس

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أعلن ريال مدريد الإسباني عن رحيل نجم دفاعه سيرجيو راموس عن صفوف الفريق الملكي بعد انتهاء عقده مع النادي مساء الأربعاء.

يأتي رحيل راموس بعدما قضى 16 عامًا في اللوس بلانكوس منذ انضمامه إلى النادي قادمًا من صفوف إشبيلية، ولعب بقميص الميرينجي، 671 مباراة، سجل خلالهم 101 هدف، وصنع 39 آخرين.

وحقق راموس صاحب الـ 35 عامًا لقب الدوري الإسباني 5 مرات و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا وبطولتين لكأس ملك إسبانيا و4 بطولات للسوبر الإسباني، وحقق 4 بطولات لكأس العالم للأندية و3 ألقاب للسوبر الأوروبي.

دعونا نلقي نظرة على أبرز 5 أسباب جعلت راموس يرحل عن ريال مدريد..

5- الوقت والمال:

وداعه يمكن تبريره بأي قصة، لكن سيرجيو راموس سيغادر ريال مدريد لأنه لم يوافق على ما يقدمه النادي له.

حيث قدم النادي عرضًا للاعب بالتجديد لمدة موسمًا واحدًا فقط مع خصم 10٪ من قيمة عقده، وهي السياسة التي سيتبعها النادي مع كل لاعبي كرة القدم بسبب الأزمة الاقتصادية.

لكن سيرجيو راموس كان يعتقد دائمًا أن عمره لن يكون عائق أمامه لتجديد عقده في ريال مدريد بالطلبات التي يُريدها من النادي، لكن ريال مدريد كان حازمًا جدًا في هذا الأمر.

4- فيروس كورونا:

لو لم يكن هناك جائحة كورونا، ولولا حظر دخول الجماهير إلى الملاعب ولم تتعرض أندية كرة القدم للأزمة الاقتصادية التي تمر بها، لكان وضع سيرجيو راموس ومستقبله مُختلفين تمامًا. ولكن، مثل أي شخص آخر، أمسك (كوفيد-19) باللاعب وتغيرت جميع خططه بسبب الفيروس اللعين.

3- المرحلة العُمرية:

أحد أهم أسباب عدم تجديد راموس لريال مدريد لمواسم إضافة هو المرحلة العُمرية التي يعشها اللاعب حاليًا. بالإضافة إلى رغبة ريال مدريد في التخلص من اللاعبين لأنهم بعيدون عما يتقاضونه مقابل الأداء، لكنهم لا يستطيعون ذلك. لا توجد عروض لهم كما أنهم لا يريدون الانتقال. قد يؤدي تجديد سيرجيو راموس لمدة عامين إلى وضع مماثل. كما أن إصاباته هذا العام لم تساعد.

هذا السبب جعل ريال مدريد يُعلن تخلصه سريعًا من راموس والتفكير في مستقبل الفريق، حيث يرغب النادي في النزول بمُعدل أعمار لاعبيه خلال المرحلة القادمة.

2- غرفة الملابس:

في الأوقات الجيدة، كانت قيادة سيرجيو راموس مثالية. تم الإشادة بقدرته على توحيد غرفة الملابس على هدف واحد، وإقناع الشباب بمتابعته وإقناع النجوم مثل كروس باحترامه («إنه أفضل قائد عرفته على الإطلاق»، كما قال النجم الدولي الألماني)، حيث تم الإشادة به.

ولكن الأزمة الكبرى جاءت في الآونة الأخيرة عندما قاد راموس تمردًا ضد فكرة فرض خصم 10% من مستحقات اللاعبين وقيمة عقودهم على خلفية الأزمة الاقتصادية التي يمر بها ريال مدريد ومعظم الأندية العالمية.

1- دفاع جديد:

يبدو أن ريال مدريد قد أصيب هذه المرة برحيل راموس، خاصة بعدما توصل النادي إلى اتفاق مع دافيد ألابا، مدافع بايرن ميونيخ، الذي أنهى مثل سيرجيو عقده مع فريقه الألماني هذا الصيف ولم يرغب في التجديد.

فقط هذا ما قاله النجم النمساوي منذ فترة طويلة وهذا جعل العديد من الأندية مهتمة به. كان ريال مدريد الأسرع، ونجح في التوقيع مع اللاعب الذي يعد من الصفقات الهامة للغاية للفريق الملكي في السنوات الأخيرة.