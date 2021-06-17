حقائق وأرقام.. التاريخ يمنح النمسا تذكرة التفوق على هولندا قبل موقعة يورو 2020

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تواصل هولندا خوض مبارياتها في كأس الأمم الأوروبية 2020، حيث ستلتقي مع النمسا في لقاء آخر بالمجموعة الثالثة في أمستردام أرينا يوم الخميس. كان كلا المنتخبين رائعين هذا العام وسيعزمان على مواصلة الأداء الجيد في هذه المباراة.

تعثرت النمسا بشكل مؤقت أمام مقدونيا الشمالية لكنها عادت بشكل مثير للإعجاب لتضمن الفوز 3-1. لكن مع غياب ماركو أرناوتوفيتش بسبب الإيقاف، سيتعين على اللاعبين الأقوياء الآخرين في المنتخب أن يقوموا بتعويض غياب لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي.

بدت هولندا في حالة رائعة عندما تقدموا 2-0 في الشوط الأول ضد أوكرانيا في الجولة الأولى، لكنها صدمت بعودة مثيرة. قبل أن يخطف دينزل دومفريز الفوز للمنتخب المٌلقب بالـ «طواحين»، وسيتعين على هولندا توخي الحذر من حدوث ذلك في هذه المباراة.

هولندا ضد النمسا وجهًا لوجه:

هولندا لديها سجل متواضع ضد النمسا، حيث فازت بـ 8 مباريات من إجمالي 18 مباراة لعبت بين المنتخبين. حققت النمسا ستة انتصارات ضد هولندا ويمكن أن تسبب مشاكل لخصومها في هذه المباراة.

ووقع اللقاء السابق بين الفريقين في 2016 وانتهى بفوز مريح 2-0 لهولندا. سجل جورجينيو فينالدوم هدفًا في هذا اليوم وسيرغب في ترك بصمته مرة أخرى هذا الخميس.

الأرقام التي يجب أن تعرفها قبل اللقاء:

النمسا ليس لديها سجل متألق بشكل خاص في اليورو ولم تتجاوز مرحلة المجموعات. اللاعب مارسيل سابيتزر هو القوة الإبداعية الرئيسية في النمسا وسجل ثمانية أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في الدوري الألماني هذا الموسم.

بينما فازت هولندا في مبارياتها الستة الأخيرة ضد النمسا وأحرزت 21 هدفًا رائعًا في هذه العملية. نجحت النمسا في تسجيل سبعة أهداف في هذه المباريات وستتطلع إلى أن تكون أكثر قوة هذا الخميس.

أظهر فرينكي دي يونج تحسنًا هائلاً كلاعب جيد في منتصف الملعب خلال العام الماضي وهو ترس أساسي في خط وسط هولندا. سجل دي يونج سبعة أهداف لبرشلونة هذا الموسم ويمكن أن يشكل تهديدًا على النمسا.

بينما زميله ممفيس ديباي سجل 26 هدفا وصنع 22 تمريرة حاسمة في 65 مباراة لهولندا وهو نجم الطواحين الأول في الوقت الحالي. لم يتمكن المهاجم الهولندي من هز الشباك حتى الآن في يورو 2020 وسيتطلع إلى وضع بصمته الأولى أمام النمسا.