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«رجال طائرة الأهلي» يواجه الاتحاد في نصف نهائي الكأس

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«رجال طائرة الأهلي» يواجه الاتحاد في نصف نهائي الكأس «رجال طائرة الأهلي» يواجه الاتحاد في نصف نهائي الكأس

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يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، مباراة مهمة اليوم الخميس، عندما يواجه نظيره فريق الاتحاد السكندري في لقاء الدور نصف النهائي من منافسات كأس .

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصر اليوم، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، واستعد لها الأهلي بشكل قوي خلال مرانه الأخير.

ودخل الفريق معسكرا مغلقا خلال الساعات الماضية؛ من أجل فرض أكبر قدر من التركيز، في ظل أهمية المباراة والمنافسة على لقب الكأس.

ويعقد محمد مصيلحي المدير الفني محاضرة للاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك لخوض المباراة؛ من أجل التأكيد على بعض الجوانب الفنية في ضوء الاستعداد بقوة للمباراة.

المصرى اليوم

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