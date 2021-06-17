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إجراءات احترازية مشددة لبعثة الأهلي في تونس

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إجراءات احترازية مشددة لبعثة الأهلي في تونس إجراءات احترازية مشددة لبعثة الأهلي في تونس

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تحرص بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المتواجدة في تونس؛ استعدادا لمواجهة الترجي في ذهاب الدور النصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، على تطبيق إجراءات احترازية مشددة للوقاية من ، ويقوم الجهاز الإداري للفريق، بتنفيذ هذه الإجراءات من خلال التعقيم الدوري للغرف و«الجيم» في فندق الإقامة.

ويحرص الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تنفيذ كافة التعليمات الطبية بتعقيم غرف اللاعبين ومعدات التدريب مرتين يوميا للوقاية من جائحة كورونا.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثاني في تونس مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد حمادي العقربي في مدينة رادس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية.

المصرى اليوم

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