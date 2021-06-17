مسحة طبية للاعبي الأهلي استعدادًا لمباراة الترجي

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خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمسحة طبية صباح اليوم الخميس، استعدادا لمباراة الترجي التونسي، في ذهاب الدور النصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها الساعة السادسة مساء السبت المقبل.

وخضع لاعبو الأهلي وجميع أعضاء البعثة لمسحة طبية في فندق الإقامة بتونس، وفقا للبروتوكول الطبي المتبع في بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الثاني في تونس اليوم، على الملعب الفرعي الجديد باستاد حمادي العقربي بمدينة رادس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس، ويسعى الأهلي خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية، وتسهيل مهمته في مباراة العودة المقرر إقامتها بالقاهرة يوم 26 من الشهر الجاري.