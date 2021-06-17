أخبار عاجلة

الطرق والسكة الحديد والموانئ على الخريطة العالمية -
الجيزة تستجيب لمواطن اشتكى من ورش موبيليا وآخر من شادر أضاحي -
تطوير 11 منطقة غير آمنة فى شبرا الخيمة -
أهالى «سماكين سوهاج» بعد تطوير منازلهم: «كنا عايشين أموات» -
«الدقهلية بتتغير».. 1656 وحدة سكنية جديدة فى المنصورة -
ألمانيا بصدد تخفيف القيود على تبرع المثليين بالدم بسبب كورونا -
الحكم على جاكوب زوما بالسجن 15 شهرا بعد إدانته بتهمة تحقير القضاء -
والد حسام حبيب يرفض التعليق على المكالمة المسربة له -
عشوائيات الإسكندرية ترتدى «ثوب التطوير» بتكلفة 811 مليون جنيه -
عرض «نساء التضامن» في منتدى «نوت» بمهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اعتبارًا من يوليو.. اليابان تقرر إصدار "جوازات سفر للحاصلين على اللقاح"

Print
اعتبارًا من يوليو.. اليابان تقرر إصدار "جوازات سفر للحاصلين على اللقاح" اعتبارًا من يوليو.. اليابان تقرر إصدار "جوازات سفر للحاصلين على اللقاح"
اعتمادًا على السجلات لتكون بمثابة وثائق تثبت تطعيمهم ضد

اعتبارًا من يوليو.. اليابان تقرر إصدار

اعتبارًا من الشهر المقبل، تعتزم اليابانية السماح للبلديات بإصدار "جوازات سفر للحاصلين على اللقاح"، لتكون بمثابة وثائق تثبت تطعيمهم ضد فيروس كورونا.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الخميس عن الحكومة، القول: إن مكاتب الحكومات المحلية ستبدأ بحلول أواخر يوليو المقبل، وبناء على سجلات التطعيمات، في إصدار وثائق للأشخاص الحاصلين على اللقاح والذين لديهم جوازات سفر سارية.

وبحسب "د ب أ" سوف تُظهر الوثائق اسم المسافر وجنسيته ورقم جواز سفره وتاريخ حصوله على اللقاح.

وتقول الحكومة إنها قد تصدر أيضًا نسخًا رقمية من الوثائق التي يمكن التقدم للحصول عليها من خلال الإنترنت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور «دلتا+» من فيروس كورونا في البلاد

السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور «دلتا+» من فيروس كورونا في البلاد

الحكومة اللبنانية: عمليات التهريب إلى السعودية تسيء للعلاقات بين البلدين

الحكومة اللبنانية: عمليات التهريب إلى السعودية تسيء للعلاقات بين البلدين

رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود