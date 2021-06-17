أخبار عاجلة

الطرق والسكة الحديد والموانئ على الخريطة العالمية -
الجيزة تستجيب لمواطن اشتكى من ورش موبيليا وآخر من شادر أضاحي -
تطوير 11 منطقة غير آمنة فى شبرا الخيمة -
أهالى «سماكين سوهاج» بعد تطوير منازلهم: «كنا عايشين أموات» -
«الدقهلية بتتغير».. 1656 وحدة سكنية جديدة فى المنصورة -
ألمانيا بصدد تخفيف القيود على تبرع المثليين بالدم بسبب كورونا -
الحكم على جاكوب زوما بالسجن 15 شهرا بعد إدانته بتهمة تحقير القضاء -
والد حسام حبيب يرفض التعليق على المكالمة المسربة له -
عشوائيات الإسكندرية ترتدى «ثوب التطوير» بتكلفة 811 مليون جنيه -
عرض «نساء التضامن» في منتدى «نوت» بمهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

اليابان تناقش العدد النهائي لحضور الأولمبياد

Print
اليابان تناقش العدد النهائي لحضور الأولمبياد اليابان تناقش العدد النهائي لحضور الأولمبياد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن منظمي دورة الألعاب الأولمبية يدرسون السماح بوجود 10 آلاف مشجع في أماكن إقامة الأولمبياد بطوكيو.

وذكر تقرير نشرته صحيفة «ماينيشي شيمبون»، أنه يتم التخطيط لاتخاذ القرار في اجتماع، يرجح أن ينعقد يوم الإثنين المقبل، يشارك فيه المنظمون المحليون، والحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، واللجنة الأولمبية الدولية.

وذكرت وكالة أنباء «كيودو» أن تنوي عدم السماح ببيع المزيد من التذاكر عن التي بيعت بالفعل للبطولة التي تقام خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين.

وستكون كل الجماهير من مواطني اليابان، خاصة وان الجماهير الأجنبية غير مسموح لها بالدخول بسبب الاجراءات الاحترازية لمكافحة .

ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب وسط مفهوم نظافة صارم، حيث تعهدت اللجنة الأولمبية الدولية والمنظمون المحليون بتنظيم آمن وسط معارضة واسعة النطاق من الراي العام.

وتظل طوكيو في حالة طوارئ على الأقل حتى يوم الأحد، وتردد أن الحكومة تفكر في وضع طوكيو في حالة شبه طوارئ خلال دورة الألعاب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور «دلتا+» من فيروس كورونا في البلاد

السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور «دلتا+» من فيروس كورونا في البلاد

الحكومة اللبنانية: عمليات التهريب إلى السعودية تسيء للعلاقات بين البلدين

الحكومة اللبنانية: عمليات التهريب إلى السعودية تسيء للعلاقات بين البلدين

رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود