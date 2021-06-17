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الدنمارك تعود لأجواء يورو 2020 بمواجهة بلجيكا بعد تجاوز صدمة إريكسن

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الدنمارك تعود لأجواء يورو 2020 بمواجهة بلجيكا بعد تجاوز صدمة إريكسن الدنمارك تعود لأجواء يورو 2020 بمواجهة بلجيكا بعد تجاوز صدمة إريكسن

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يستأنف الدنماركي مبارياته في بطولة أوروبا «يورو 2020» اليوم الخميس للمرة الأولى منذ انهيار كريستيان إيركسن في المباراة التي خسرها 0-1 أمام المنتخب الفنلندي.

ويستضيف المنتخب الدنماركي نظيره البلجيكي، أبرز المرشحين لتصدر المجموعة الثانية، وذكروا أنهم جاهزون للعب من أجل زميلهم، الذي يتعافى من أزمة قلبية.

وكان المنتخب الدنماركي استأنف مباراة فنلندا بعد ما يقرب من ساعتين من توقفها بسبب انهيار إيركسن لكن الفريق كان مشتتا بكل وضوح.

ومن الممكن أن يشارك كيفين دي بروين مع المنتخب البلجيكي بعدما غاب عن المباراة الافتتاحية التي فاز بها منتخب بلاده 3-0 على نظيره الروسي بسبب إصابته بكسور في الوجه.

وسيتأهل المنتخب البلجيكي لدور الستة عشر إذا حقق الفوز، لكن في حال فوز المنتخب الدنماركي سيصبح لدى كل منتخبات المجموعة 3 نقاط، وذلك بعد أن تغلب المنتخب الروسي على نظيره الفنلندي 1-0 أمس الأربعاء.

وسيبحث المنتخب الهولندي أيضا عن التأهل بتحقيق الفوز الثاني في المجموعة الثالثة، عندما يستضيف منتخب النمسا، الذي يمكنه أيضا التأهل إذا فاز في أمستردام خاصة بعد أن تغلب على منتخب مقدونيا الشمالية في الجولة الأولى.

ويلتقي المنتخب الأوكراني، الذي خسر 2-3 أمام المنتخب الهولندي في الجولة الأولى، مع مقدونيا الشمالية في بوخارست.

المصرى اليوم

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