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طبيب الاتحاد الأوروبى يروي لحظات الرعب أثناء علاج إريكسن

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طبيب الاتحاد الأوروبى يروي لحظات الرعب أثناء علاج إريكسن طبيب الاتحاد الأوروبى يروي لحظات الرعب أثناء علاج إريكسن

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تطرق طبيب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» الذي أشرف على صانع ألعاب الدنمارك كريستيان إريكسن لدى تعرضه لأزمة قلبية حادة ضد فنلندا في كأس أوروبا، إلى اللحظة المؤثرة.

وشرح الدكتور الألماني ينس كلاينفيلد كيف استعاد اللاعب وعيه بعد دقائق عدة من التدليك ومحاولة إنعاشه وقال في هذا الصدد بعد حوالي 30 ثانية، فتح اللاعب عينيه وتمكن من التحدث إلى مباشرة.

وأضاف: كانت لحظات مؤثرة جدا لأنه في هذه الحالات من الطوارئ في الحياة اليومية، تكون حظوظ النجاح قليلة جدا.

وكشف الطبيب أنه نظر إلى لاعب إنتر وقال له: هل عدت إلينا؟، فأجابه إريكسن نعم لقد عدت بينكم، لا زلت في التاسعة والعشرين.

وأضاف الطبيب، في تلك اللحظة، أدركت بأن دماغه لم يتأثر وبأنه عاد إلى الحياة تماما.

ورد إريكسن على جميع الأسئلة التي طرحت عليه من أجل التأكد من أن دماغه لم يلحق به أي أضرار وقد خرج من الملعب بكامل وعيه، لكن الطبيب كشف أن الأمر تطلب وقتا من أجل تثبيت الماكينة الطبية من أجل نقله إلى المستشفى.

وأضاف الطبيب: كنت واثقا بنسبة 99% من أن حالته ستكون مستقرة عندما يصل إلى المستشفى.

وسقط إريكسن، فجأة على الأرض عندما كان يستقبل الكرة من رمية تماس قريبة قبل انتصاف المباراة ضد فنلندا في كوبنهاجن وعيناه واسعتان. وشكل زملاؤه دائرة حوله وبدا بعضهم وهو يبكي.

وبعد نحو عشر دقائق من سقوطه، عندما كانت النتيجة تشير إلى تعادل سلبي، تم إخراج اللاعب على حمالة في مشاهد صادمة، رفقة جهاز طبي ولاعبي الدنمارك الذين بدا عليهم التأثر بشكل كبير.

وتوقفت المباراة حوالي ساعة ونصف الساعة قبل أن تستكمل وتنتهي بفوز مفاجىء لفنلندا 1-0، والأخيرة كانت تخوض أول بطولة كبيرة لها في تاريخها.

المصرى اليوم

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