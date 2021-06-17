الكونجرس الأمريكي يعلن 19 يونيو عطلة عامة بمناسبة انتهاء العبودية

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أقر مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، وبأغلبية ساحقة مشروع قانون يجعل من يوم 19 يونيو عطلة اتحادية بمناسبة انتهاء استعباد الأمريكيين السود، وأحال المجلس مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للمصادقة عليه. ويعتزم بايدن التوقيع عليه في مراسم تقام بالبيت الأبيض عصر الخميس.

وتحيي المناسبة ذكرى يوم دارت أحداثه عام 1865 عندما أبلغ جنرال بجيش الاتحاد مجموعة من العبيد في تكساس بأنهم أصبحوا طلقاء قبل عامين بموجب إعلان التحرير الذي أصدره الرئيس أبراهام لينكولن خلال الحرب الأهلية.

وفي أثناء المداولات بمجلس النواب، ظهرت شيلا جاكسون لي النائبة الديمقراطية عن ولاية تكساس إلى جوار صورة شهيرة بالأبيض والأسود لرجل سلخت السياط ظهره خلال فترة عبوديته.

وقالت إنها طرحت مشروع القانون بمجلس النواب لجعل التاسع عشر من يونيو حزيران عطلة على مستوى البلاد «بمناسبة انتهاء العبودية -معصية أمريكا الأصلية- والاحتفال بالحدث».

وأيد المجلس مشروع القانون بتأييد 415 عضوا مقابل اعتراض 14. وكان مجلس الشيوخ قد أقر مشروع القانون بالإجماع يوم الثلاثاء، يجيء هذا بعد عام من احتجاجات عصفت بالولايات المتحدة بسبب الاستياء من العنصرية وأساليب الشرطة في أعقاب مقتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد شرطي بمدينة منيابوليس.

كانت تكساس قد أعلنت عام 1980 أن يوم التاسع عشر من يونيو حزيران عطلة رسمية بالولاية، ومن وقتها اعترفت به معظم الولايات الأمريكية.