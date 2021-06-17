كوبا أمريكا 2021 .. مدرب البرازيل يتكتم على تشكيلة السامبا فى مواجهة بيرو

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رفض أدينور ليوناردو باتشي «تيتي»، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، الكشف عن تشكيلة منتخب بلاده التي ستواجه بيرو اليوم الخميس، في بطولة كوبا أمريكا.

وجاء قرار تيتي، خوفا من أن يقوم المدير الفني لمنتخب الإنكا، ريكاردو جاريكا، بوضع خطته وإيقاف مفاتيح لعب منتخب الكناري

وقال تيتي في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مدينة تيريسوبوليس، حيث خاض المنتخب البرازيلي آخر مران له قبل أن يسافر إلى ريو دي جانيرو لخوض مباراة اليوم: «إذا كشفت أسماء اللاعبين، فسوف يعرف جاريكا الإستراتيجية التي سنلعب بها وسيكون قادرا على تحييدها لأنه يعرفنا جيدا».

وأكد مدرب المنتخب البرازيلي، أن جاريكا لديه خبرة كبيرة وأن أي معلومة يتم كشفها سيعرف كيف يستفاد منها، وأضاف «لقد واجهنا جاريكا عدة مرات. لقد قضى وقتا طويلا مع بيرو أكثر منا في المنتخب البرازيلي، ويمسك تماما بزمام الأمور».

وتم تأكيد مشاركة بعض اللاعبين في المؤتمر الصحفي، وهم لاعب خط الوسط فابينيو (ليفربول)، الذي سيلعب مكان كاسيميرو (ريال مدريد)؛ وحارس المرمى إيدرسون (مانشستر سيتي)، الذي يحل عليه الدور في التناوب مع أليسون (ليفربول) وويفرتون (بالميراس).

وعلى الرغم من أنه لم يرغب في ذكر اللاعبين الآخرين الذين سيشاركون كأساسيين، إلا أنه في الجلسات التدريبية الأخيرة قام بإشراك ثلاثي هجومي جديد، يضم نيمار (باريس سان جيرمان) وجابيجول (فلامينجو) وإيفرتون سيبولينها (بنفيكا).

وأقر تيتي بأنه على الرغم من تفوق البرازيل في كل من التصفيات وتصنيف الفيفا والفوز على بيرو في نهائي كوبا أمريكا 2019، فإن مباراة الخميس لن تكون سهلة.

وأضاف «في التصفيات هزمناهم 2-4 في ليما، لكنها كانت مباراة صعبة للغاية، وهذه النتيجة لم تعكس الصعوبات التي واجهناها».

وأكد كل من تيتي ومساعده كليبر كزافييه، أنه من المستحيل مقارنة باولو جيريرو، نجم منتخب بيرو الذي غاب عن كوبا أمريكا بسبب الإصابة، بجيانلوكا لابادولا، المهاجم الإيطالي البيرواني، لكنهما أقرا بقلقهما من خطورة الثاني.

واختتم تيتي تصريحاته بقوله «ليس من العدل أن تقارن جيريرو بلابادولا، كل واحد منهما له قيمته، وتواجه البرازيل بيرو الخميس على ملعب نيلتون سانتوس في ريو دي جانيرو، وقد تضمن تأهلها إلى ثمن النهائي في حال تحقيق الفوز، ويتصدر منتخب السامبا المجموعة برصيد 3 نقاط بفوزه على فنزويلا، وكذلك كولومبيا، التي هزمت الإكوادور بهدف نظيف في أول ظهور لها.