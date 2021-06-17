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كارتيرون يختار بديل فرجاني ساسي .. ومهاجم جديد سويدي يقترب من

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كارتيرون يختار بديل فرجاني ساسي .. ومهاجم جديد سويدي يقترب من الزمالك كارتيرون يختار بديل فرجاني ساسي .. ومهاجم جديد سويدي يقترب من

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كشف مصدر داخل نادي ، أن إدارة النادى تسعى إلى الدخول في مفاوضات قوية للتعاقد مع البوروندي سيدريك أميسي لاعب وسط نادي التعاون السعودي. وذلك ضمن بحث النادى للتعاقد مع لاعب جديد في خط الوسط بديلا للتونسى فرجانى ساسى الذي أعلن رحيله عن الفريق.

وجاء تفكير الزمالك في لاعب التعاون بتوصية من الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق الذي يعرف اللاعب منذ أن كان مدربا للفريق السعودى منذ عدة أشهر.

مصدر من داخل الزمالك أكد أن كارتيرون يعلم قدرات وإمكانيات اللاعب جيدا ويراه الأنسب للتواجد في نفس مركز ساسى. ويبحث الزمالك حاليا عن مهاجم قوى يقود هجوم الفريق، خلال الموسم القادم، وفى محاولة لتعويض رحيل مصطفى محمد. المهاجم هو السويدي كارلوس ستراندبيريج مهاجم الحزم السعودى والعائد من إعارة من صفوف أبها السعودى.

ترشيح هذا المهاجم جاء عن طريق حازم فتوح وكيل كارتيرون، اللاعب سجل 16 هدف في الموسم المنتهى في ، وكان مرشح لأندية القمة في السعودية، إلا أن الأمور لم تتم حتى الآن، وفي حالة حسم الزمالك للصفقة قد يطلب نادى الحزم سيطلب مبلغ مليون ونصف مليون يورو مقابل إعارته، أو 2 مليون يورو لبيعه نهائيا.

ويحل أسوان ضيفا على الزمالك مساء يوم الخميس 17 يونيو، حيث تقام المباراة على استاد القاهرة في تمام الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء بتوقيت القاهرة. الزمالك يسعى لزيادة رصيده ليعزز صدارة ترتيب الدوري المصري والضغط على الأهلي منافسه المباشر على اللقب.

المصرى اليوم

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